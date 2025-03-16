Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Bar’ı Görevden Alıyor

İÇ GÜVENLİK KRİZİ BÜYÜYOR

İsrail’de iç güvenlik sorunu giderek artıyor. Başbakanlık Ofisi’nden gelen bilgilere göre Başbakan Binyamin Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı olan Şin-Bet’in Direktörü Ronen Bar ile bir görüşme yaptı ve bu hafta hükümete Bar’ın görevine son verilmesi için bir karar taslağı sunacağını belirtti. Şin-Bet Direktörü Bar’ın görevden alınmasının oylanacağı kabine toplantısının çarşamba günü gerçekleştirileceği bildiriliyor.

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

Netanyahu, yayımladığı video mesajında ise, “Yedi cephede süren bir savaşın ortasındayız. Her zaman, ama özellikle de böylesine varoluşsal bir savaşta, Başbakan, Şin-Bet şefine tam güven duymalıdır.” diyerek Bar’a olan güvensizliğini dile getirdi. Netanyahu, görevden alma kararını, süre gelen ve zaman içinde artan güvensizlikle açıkladı. Başbakan, Şin-Bet’e olan güveninin devam ettiğini belirtse de, Bar’ın görevden alınmasının elzem olduğunu savunuyor.

BAR’A YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Bar’ı uzun bir süredir açık bir şekilde eleştiriyor. İsrail basını ve muhalefet, Netanyahu’nun 7 Ekim tarihindeki olayı güvenlik birimlerinin üzerine yıkma çabalarında bulunduğunu dile getirmişti. Ayrıca, Netanyahu, Bar’ı 7 Ekim 2023’teki başarısızlığının ardından kurumda yapılan reformların önünü kapatma çabası içerisinde olmakla suçlamış, buna karşılık Şin-Bet bu suçlamaları “tehlikeli” olarak nitelendirmişti.

GİZLİ DOSYALARIN SIZDIRILMASI

Diğer yandan, bazı gizli belgelerin basına sızması, dikkatleri çekiyor. Bu dosyalarda, Netanyahu’nun danışmanlarının sanık konumunda bulunduğu ve Katar’dan para alınmasına dair bazı iddialara ilişkin soruşturmaların Şin-Bet tarafından yürütüldüğü yer alıyor.