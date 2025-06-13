Netanyahu, Trump Ve Putin’le Görüşecek

İSRAİL ORDUSU İRAN’A SALDIRDI

İsrail ordusu, İran’ın nükleer programını hedef almak amacıyla İran’ın birçok kentinde çeşitli noktalara hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar sırasında, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami gibi üst düzey askeri yetkililerle birlikte altı nükleer bilim insanının da hayatını kaybettiği bildirildi.

NETANYAHU’DAN TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Başbakanlık Basın Ofisi’nin yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İran’a yönelik saldırıların başlamasından bu yana Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği aktarıldı. Açıklamaya göre, bu görüşmelerde Merz, Macron ve Modi’nin “İran’ın yok etme tehdidi karşısında İsrail’in savunma ihtiyaçlarına anlayış gösterdiği” ifade edildi.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER BEKLENİYOR

Netanyahu’nun, ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri yapması bekleniyor. Bu görüşmelerde, bölgedeki gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunulması planlanıyor.

İRAN’DA ÇOK SAYIDA KENT HEDEF ALINDI

İsrail, sabah saatlerinde İran’ın başkenti Tahran’ın yanı sıra Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar gerçekleştirdi. Natanz’daki nükleer tesiste herhangi bir sızıntı olmadığı belirtildi. Saldırılarda üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra çok sayıda sivilin de hayatını kaybettiği bilgisi geliyor; bunlar arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor.

NETANYAHU SALDIRILARIN DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a saldırı düzenlediklerini belirterek “tehlike ortadan kalkana kadar” bu saldırıların devam edeceğini duyurdu. Ayrıca, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini ifade etti. İsrail ordusu, saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını ve insansız hava araçlarının da kullanıldığını açıkladı.