Netanyahu, Trump Ve Putin’Le Görüşecek

İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI SALDIRILAR

İsrail ordusu, İran’ın nükleer programını hedef alarak ülkedeki birçok şehri vurdu. Saldırılar sonucunda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve yüksek rütbeli askeri yetkililer ile birlikte nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.

NETANYAHU’NUN ULUSLARARASI TEMASLARI

Başbakanlık Basın Ofisi’nden gelen yazılı açıklamada, Netanyahu’nun İran’a yönelik saldırıların başlaması ile birlikte Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği duyuruldu. Görüşmelerde Merz, Macron ve Modi’nin “İran’ın yok etme tehdidi karşısında İsrail’in savunma ihtiyaçlarına anlayış gösterdiği” belirtildi.

GELECEK GÖRÜŞMELER

Netanyahu’nun ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yapması bekleniyor.

Hedef ALINAN KENTLERDEKİ ETKİNLİKLER

İsrail, sabah saatlerinde İran’ın başkenti Tahran’ın yanı sıra Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi ve diğer şehirlerde saldırılar düzenledi. Natanz’daki nükleer tesiste herhangi bir sızıntı olmadığı bildirilirken, saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı ve diğer üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. İsrail’in Tahran’da düzenlediği saldırılarda aynı zamanda sivil yerleşim yerleri de vurulurken, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu birçok sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İSRAİL’DEN BOMBA AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a düzenledikleri saldırılar hakkında “tehlike ortadan kalkana kadar” bu saldırıların devam edeceğini ifadelerine yer verdi. Ayrıca, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini açıkladı. İsrail ordusu, saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını ve insansız hava araçlarının da kullanıldığını duyurdu.