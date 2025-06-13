Netanyahu, Trump Ve Putin’le Görüşecek

İSRAİL ORDUSU İRAN’A YÖNELİK SALDIRILAR DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, İran’ın nükleer programını hedef alarak birçok şehirde çeşitli noktalara saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra çok sayıda nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

LİDERLERLE TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İran’a karşı saldırıların başlamasından bu yana Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi. Bu görüşmelerde Merz, Macron ve Modi’nin “İran’ın yok etme tehdidi karşısında İsrail’in savunma ihtiyaçlarına anlayış gösterdiği” bilgisi verildi.

KÜRESEL GÖRÜŞMELER BEKLENİYOR

Netanyahu’nun ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yapması öngörülüyor. Bu görüşmelerin, saldırılar sonrası uluslararası destek almak amacıyla gerçekleştirileceği belirtiliyor.

İRAN ŞEHİRLERİNE YAPILAN SALDIRILAR

İsrail, sabah saatlerinde İran’ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi ve Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum gibi kentlere hedef alarak saldırılarda bulundu. Natanz’daki nükleer tesisin güvenliği konusunda herhangi bir sızıntı yaşanmadığı bilgisi verildi. Ancak saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı ve diğer üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

SALDIRILARDA SİVİLLER DE HEDEF ALINDI

Saldırılar sırasında sivil yerleşim yerlerinin de vurulduğu, bu sırada birçok sivilin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu şekilde hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Başbakan Netanyahu, İran’a yönelik düzenlenen saldırıların “tehlike ortadan kalkana kadar” devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. İsrail ordusu, saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını ve insansız hava araçlarının da kullanıldığını bildirdi.