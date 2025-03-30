Netanyahu, Türkiye ile Güvenlik Toplantısı Yapacak

Israİl BAŞBAKANLIĞI’NDAN TOPLANTI HABERİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, ülkenin güvenlik yetkilileriyle Türkiye ile ilgili bir toplantı yapacağını duyurdu. Bu toplantıda, “Türkiye’nin Suriye’deki varlığı” üzerinde durulacak. Önceki hafta gerçekleşen benzer bir toplantının ardından, savunma kurumlarının yöneticilerinin de bu oturumda yer alacağı ifade edildi.

GÜVENLİK TOPLANTISINDA ÖNCELİK Türkiye’nin Etkisi

Geçen hafta Netanyahu, yetkililerle Suriye konulu bir güvenlik toplantısı gerçekleştirmiş ve bu toplantıda “Türkiye’nin artan etkisi” masaya yatırılmıştı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Netanyahu, “Suriye’deki yeni yönetim ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı endişeyle takip ediyor.” Suriye yönetiminin, ekonomik, askeri ve siyasi destek alması karşılığında Tedmur (Palmira) ilçesindeki bir askeri üssü Türk ordusuna devretmek için Ankara ile ileri düzeyde görüşme yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Ayrıca, Humus’un doğusunda görülebilecek bir “Türk askeri varlığının” İsrail için ciddi bir endişe kaynağı olduğu belirtildi.

İsrail ORDUSU’NDAN ARTAN SALDIRILAR

Suriye’de 27 Kasım 2024’te şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık 2024’te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak, İsrail ordusunun Suriye’ye yönelik saldırıları da arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkânları imha etmeye devam eden İsrail ordusu, Suriye toprakları olan Golan Tepeleri’ndeki işgalini de genişletiyor.