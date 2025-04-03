Netanyahu, UCM Kararına Rağmen Avrupa’da

NETANYAHU’NUN MAKARİSTAN ZİYARETİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Gazze’de savaş suçu işlediği iddiaları üzerine hakkında çıkan tutuklama kararından sonra Avrupa topraklarına ilk kez adım atıyor. Netanyahu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın invitasyonu ile Macaristan’a dört günlük resmi ziyarete başladı. Orban, kasım ayında yakalama kararının açıklanmasının ardından, Netanyahu’yu ağırlamak için mahkemeye meydan okumak isteğini açıkça belirtmişti. Orban, UCM’nin kararının “Macaristan’da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini” kaydetti. Macaristan, yirmi yılı aşkın süredir mahkeme sözleşmesini imzalayan ülkelerden biri ve hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin ülkeye girişleri halinde tutuklanıp teslim edilmesini kabul eden şartı imzaladı. Ancak son günlerde Orban hükümetindeki yetkililerin mahkemeden çekilme ihtimalini tartıştıkları bildirilmektedir. Ziyaret, Gazze’deki hassas ateşkesin İsrail tarafından ihlal edilmesinin üzerinden iki hafta geçtikten sonra gerçekleşiyor.

HAVALİMANINDA PROTESTOLAR YAPILDI

Netanyahu’nun Macaristan ziyaretine başlamadan önce, İsrail’deki vatandaşlar havalimanında protesto eylemi düzenledi. İsrail ordu radyosu, Ben Gurion Havalimanı’nda gerçekleştirilen eylemin amacının “İsrailli esirlerin serbest bırakılması” olduğunu vurguladı. Havalimanındaki İsrailli göstericilerin, “Gazze’de ateşkes ve İsrailli esirlerin derhal serbest bırakılmasını” isteyen pankartlar açtığı ifade edildi. Netanyahu hükümetinin Gazze’ye yönelik saldırıları yeniden başlatmasına tepki gösteren esir aileleri, “Gazze’nin ele geçirilmesi karşılığında rehinelerin hayatını feda mı edecekler?” sorusuyla tepkilerini dile getirdi.