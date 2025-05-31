Netanyahu: Uluslararası Toplum, İran’a Müdahale Etmeli

NETANYAHU’DAN İRAN’A MÜDAHALE ÇAĞRISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığını belirterek, uluslararası toplumun İran’a müdahale etmesi gerektiğini öne sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Uluslararası Atom Enerji Kurumu (UAEA) raporunun “İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığı” yönünde iddialarını desteklediğini ifade ettiği belirtildi. Netanyahu, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) kapsamında yükümlülüklerine uymadığının raporda ortaya konduğunu savundu. “Uluslararası toplum, İran’ı durdurmak için hemen harekete geçmeli” diyerek çağrıda bulundu.

UAEA’DAN İRAN RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

UAEA, İran’ın nükleer faaliyeti hakkında önemli bir rapor yayımladı. Rapor, İran’ın şubat ayında 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunun, 17 Mayıs itibariyle 408,6 kilograma yükseldiğini ortaya koydu. UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, “İran, dünyada nükleer silaha sahip olmadan bu düzeyde zenginleştirme yapan tek ülke” diyerek endişelerini dile getirdi. Grossi, Tahran yönetimine de hitaben, “İran’ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum” şeklinde ifadelere yer verdi.

İSRAİL’İN NÜKLEER ANLAŞMALARDAN UZAKLIĞI

İsrail, UAEA’nın sivil ve askeri nükleer tesisleri denetlemesine olanak tanıyan Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması’nı Orta Doğu’da kabul etmeyen tek ülke konumunda bulunuyor. Bunun yanı sıra, İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) taraf değil. Bu durum, İsrail’in Orta Doğu’daki nükleer güvenlik dinamiklerini etkileyen önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.