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Netanyahu: Uluslararası Toplum İran’ı Durdurmalı

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NETANYAHU’DAN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığına vurgu yaparak uluslararası toplumun bu konudaki müdahalesinin gerekli olduğunu savunuyor. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden gelen açıklamada Netanyahu, Uluslararası Atom Enerji Kurumu’nun (UAEA) raporunun “İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığı” yönündeki iddialarını desteklediğini öne sürdü. Netanyahu, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığını belirterek, “Uluslararası toplum, İran’ı durdurmak için hemen harekete geçmeli” dedi.

UAEA’NIN RAPORU VE İRAN’IN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM STOKU

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın şubat ayında 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunun, 17 Mayıs itibarıyla 408,6 kilograma ulaştığını duyurdu. UAEA’nın üç ayda bir yayınladığı raporda yer alan UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, “İran, dünyada nükleer silaha sahip olmadan bu düzeyde zenginleştirme yapan tek ülke” ifadesini kullandı. Grossi, Tahran’ın UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapması gerektiği konusunda acil bir çağrıda bulundu.

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