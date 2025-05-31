Netanyahu: Uluslararası Toplum İran’ı Durdurmalı

NETANYAHU’DAN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığını iddia ederek, uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini savunuyor. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Uluslararası Atom Enerji Kurumu (UAEA) raporunun “İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığı” yönündeki ifadelerini destekler nitelikte olduğunu ileri sürdü.

İRAN’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMADIĞI SAVUNULUYOR

Netanyahu, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki temel taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığını belirten raporun, durumun gerçek yüzünü açığa çıkardığını savunuyor. Netanyahu, “Uluslararası toplum, İran’ı durdurmak için hemen harekete geçmeli” diye konuştu. Ayrıca, UAEA’nın sivil ve askeri her türlü nükleer tesisi denetleme yeteneğini sağlayan Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması’nı Orta Doğu’da kabul etmeyen tek ülke olmasının yanı sıra, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) da taraf olmadığını vurguladı.

UAEA RAPORU İRAN’IN NÜKLEER İLERLEMESİNİ GÖSTERİYOR

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA), İran’ın şubatta 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunun, 17 Mayıs tarihi itibarıyla 408,6 kilograma ulaştığını bildirdi. UAEA’nın her üç ayda bir yayımladığı raporda, Başkan Rafael Mariano Grossi, “İran, dünyada nükleer silaha sahip olmadan bu düzeyde zenginleştirme yapan tek ülke” ifadesini kullandı. Grossi, ayrıca Tahran yönetimine seslenerek, “İran’ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum” dedi.