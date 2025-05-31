Netanyahu, Uluslararası Toplumdan İran’a Harekete Geçmeli

NETANYAHU’DAN İRAN’A MÜDAHALE ÇAĞRISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığını ileri sürerek uluslararası toplumun müdahale etmesi gerektiğini savunuyor. Başbakanlık Ofisi’nden gelen açıklamalara göre Netanyahu, Uluslararası Atom Enerji Kurumu (UAEA) raporunun “İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığı” yönündeki iddialarını desteklediğini belirtti. Netanyahu, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamında gerekli taahhüt ve yükümlülüklere uymadığını vurgulayarak, “Uluslararası toplum, İran’ı durdurmak için hemen harekete geçmeli” şeklinde konuştu.

UAEA RAPORU VE İRAN’IN ZENGİNLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ise İran’ın, şubatta 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunun, 17 Mayıs itibarıyla 408,6 kilograma ulaştığını açıkladı. UAEA’nın her üç ayda bir yayımladığı raporda yer alan görüşlere göre, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, “İran, dünyada nükleer silaha sahip olmadan bu düzeyde zenginleştirme yapan tek ülke” ifadesini kullandı. Grossi, Tahran yönetimine çağrıda bulunarak, “İran’ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum” dedi.

İSRAİL’İN NPT KONUSUNDAKİ TUTUMU

İsrail, Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması’nı Orta Doğu’da kabul etmeyen tek ülke konumundadır ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) taraf değildir. Bu durum, ülkenin nükleer konulardaki tutumunu ve İran’a karşı izlediği stratejiyi etkileyen önemli bir faktördür.