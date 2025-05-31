Netanyahu, Uluslararası Toplumun İran’a Müdahale Etmesini İstedi

NETANYAHU’DAN İRAN’A MÜDAHALE ÇAĞRISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığını belirterek, uluslararası toplumun İran’a müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Uluslararası Atom Enerji Kurumu (UAEA) raporunun “İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığı” iddialarını desteklediğini açıkladığı ifade edildi. Ayrıca, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığını raporla kanıtladığını savunan Netanyahu, “Uluslararası toplum, İran’ı durdurmak için hemen harekete geçmeli” ifadelerinde bulundu.

UAEA’NIN İRAN RAPORU

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın şubatta 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunun, 17 Mayıs itibariyle 408,6 kilograma ulaştığını duyurdu. UAEA’nın her 3 ayda bir yayımladığı raporda, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, “İran, dünyada nükleer silaha sahip olmadan bu düzeyde zenginleştirme yapan tek ülke” şeklinde konuştu. Grossi, Tahran yönetimine de “İran’ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum” dedi.

İSRAİL’İN NÜKLEER ANLAŞMA KONUSUNDAKİ TUTUMU

İsrail, Orta Doğu’da Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması’nı kabul etmeyen tek ülke konumunda. Ayrıca, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) tarafı değil. Bu durum, İsrail’in nükleer programına dair politikalarını ve tutumunu etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor.