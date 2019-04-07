Netanyahu’dan şok sözler: İsrail’e ilhak edeceğim

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Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından dolayı büyük tartışmalara sebep olan İsrail Başbakanı Netanyahu, 9 Nisan’da yapılacak erken seçimi kazanmak için skandal vaatlerde bulunmaya devam ediyor.

Netanyahu seçime günler önce katıldığı canlı yayında ‘Filistinlilere ait olan Batı Şeria’ bölgesindeki işgali genişletme vaadinde bulundu.

ANKETLERDE İKİNCİ SIRADA

Ülkede seçime bir aydan az süre kalırken anketlerde ikinci sıraya düşen Netanyahu, fanatik Yahudilerin oylarını alabilmek için her yolu deniyor.

SEÇİME GÜNLER KALA SALDIRGANLAŞTI

Hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi üç ayrı soruşturma dosyası bulunan ve İsrail Başsavcısı’nın seçimin ardından bu dosyalara ilişkin kararını açıklaması beklenirken, Netanyahu’nun seçim öncesi kullandığı ayrıştırıcı ve saldırgan dil dikkati çekiyor.

SEÇİMİ ARAP-YAHUDİ ÇEKİŞMESİNE ÇEVİRDİ

Netanyahu ayrıca seçimdeki en yakın rakibi olarak gösterilen eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci Yair Lapid’in kurduğu “Mavi Beyaz” ittifakının seçimden sonra İsrail vatandaşı Filistinlilerin partileriyle koalisyon kurmayı planladığını iddia etti.

Bu iddiasını gündemde tutmak için de seçim kampanyasında “Bibi veya Tibi” sloganını kullanmaya başladı.

Netanyahu’nun lakabı olan Bibi ile İsrail meclisindeki Filistinli milletvekili Ahmed Tibi’nin soyadını yan yana getirerek, seçmenlere Mavi-Beyaz ittifakına oy vermeleri halinde Filistinlilerin destekleyeceği bir koalisyon hükümetinin kurulacağı mesajını vermeye çalıştığı dile getiriliyor.

Yenişafak