Netanyahu’ya sert tepki: Soğuk kanlı katil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Netanyahu modern zamanların soğuk kanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Kalın, “Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor, ama nafile” ifadelerini kullanırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin, kadın-çocuk ayrımı gözetmeksizin sivil vatandaşlarımıza ve Suriyeli mazlumlara yönelik terör eylemleri gerçekleştiren PKK hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonların Netanyahu’yu rahatsız etmesi manidardır.” dedi.