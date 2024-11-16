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“Netflix Büyük Sorun Yaşadı!”

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JAKE PAUL VE MIKE TYSON MAÇI HEYECANLA BEKLENİYOR

Bugün Jake Paul ile 58 yaşındaki efsane boksör Mike Tyson arasında gerçekleşecek büyük boks karşılaşması, boks tutkunları tarafından heyecanla bekleniyordu. Netflix üzerinden canlı yayınlanan bu tarihi etkinlikte, ana müsabaka öncesinde 4-5 farklı boks maçı düzenlendi. Ancak Tyson-Paul karşılaşmasına çok az bir süre kala, Netflix kullanıcıları ciddi bir sorunla yüzleşmek zorunda kaldı.

NETFLIX KULLANICILARI BAĞLANTI SORUNLARIYLA KARŞILAŞTI

Downdetector platformunun verilerine göre, saat 4:20’den itibaren Netflix kullanıcıları arasında şikayetlerde dikkat çekici bir artış gözlemlendi. Kullanıcılar, özellikle son maç sırasında bağlantı problemleri yaşadıklarını belirtti. İlk şikayetlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, 5:20 itibarıyla sorunlar azalmaya başlasa da, saat 5:50’de 100 binden fazla kişi Netflix’e giriş yapamadığını ifade etti.

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