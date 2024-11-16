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“Netflix Dünya Genelinde Erişim Sorunu Yaşadı!”

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GENEL HEYECAN VE DÜZENLENEN MAÇLAR

Bugün Jake Paul ile 58 yaşındaki efsane boksör Mike Tyson arasında beklenen boks karşılaşması, boks tutkunları tarafından büyük bir coşkuyla karşılanıyordu. Netflix üzerinden canlı yayınlanan bu tarihi etkinlikte ana müsabakanın öncesinde 4-5 farklı boks maçı yapıldı. Ancak Tyson-Paul karşılaşmasına dakikalar kala bazı kullanıcılar önemli bir sorunla karşılaştı.

KULLANICILARDAN ŞİKAYETLER

Downdetector platformunun verilerine göre, saat 4:20’den itibaren Netflix kullanıcılarının şikayetlerinde önemli bir artış gözlemlendi. Kullanıcılar, platforma erişim sağlamakta zorluk çektiklerini ve özellikle son maç sırasında bağlantı sorunları yaşadıklarını belirtti. Şikayetlerin 5:20 itibarıyla azalmaya başlamasına rağmen, 5:50’de 100 binden fazla kişinin Netflix’e giriş yapamadığı ifade edildi.

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