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“Netflix Hizmetinde Büyük Sorun Yaşandı!”

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JAKES PAUL VE MIKE TYSON ARASINDAKİ TARİHİ KARŞILAŞMA

Bugün, 58 yaşındaki efsanevi boksör Mike Tyson ile Jake Paul arasında gerçekleşecek dev boks mücadelesi, boks severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Netflix üzerinden canlı yayınlanan bu tarihi etkinlikte ana müsabaka öncesinde 4-5 farklı boks maçı yapıldı. Ancak Tyson-Paul karşılaşmasına dakikalar kala, Netflix kullanıcıları önemli bir sorunla karşılaştı.

NETFLIX KULLANICILARINDAN ŞİKAYETLER ARTTI

Downdetector platformunun verilerine göre 4:20’den itibaren Netflix kullanıcılarının şikayetlerinde kayda değer bir artış yaşandı. Kullanıcılar, özellikle son maç sırasında platforma erişimde sıkıntı yaşadıklarını bildirdi. Şikayetler 5:20 itibarıyla azalmaya başlasa da, 5:50 itibarıyla 100 binden fazla kişi Netflix’e giriş yapamadığını belirtti.

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