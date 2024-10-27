“Netflix’ten Filistin Filmleri Kaldırıldı”

İSRAİL’İN SALDIRILARI SIRASINDA NETFLIX’İN FİLM KALDIRMA KARARI TARTIŞILIYOR

İsrail güçlerinin 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, dijital yayın platformu Netflix’in “Filistin Hikayeleri” adıyla sunduğu 32 filmden 30’unu kaldırması uluslararası tartışmalara yol açıyor. Netflix, 2021 yılında yayımladığı bu film arşivinde Filistinlilerin yaşamlarını anlatan yapımları barındırıyordu. Ancak, platformun bu içerikleri sessizce kaldırması, birçok kişi tarafından sansür olarak yorumlandı. Tepkilerin artması üzerine, içeriklerin tekrar yayımlanması için imza kampanyaları başlatıldı.

TÜRK HÜKÜMETİNDEN TEPKİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Mumcu, “Ne oluyor Netflix, hayırdır? Şanlı Türk askerini Kıbrıs’ta işgalci gösterme çabasına ortak oldun, uyardık! Şimdi ‘Filistin Hikayeleri’ koleksiyonundan 32 filmin 30’unu aradan sessizce kaldırmak ne demek?” sözleriyle tepkisini gösterdi. Mumcu, Netflix’in bu davranışının ya tarihi gerçekleri çarpıtma ya da Filistin halkının yaşadığı zulmü gizleme çabası olduğunu belirtti. Ayrıca, bu durumu, Filistin halkının sesi olmaya çalışan sanatçılara karşı büyük bir saygısızlık olarak değerlendirdi.

NETFLİX’TEN RESMİ AÇIKLAMA

Netflix, yaptığı kısa açıklamada, “Bu lisanslı film koleksiyonunu 2021’de üç yıllığına başlattık” ifadesini kullandı. Şirket ayrıca, “Bu lisanslar artık sona erdi. Her zaman olduğu gibi üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve dünya çapında gelen sesleri kutlamak için çeşitli kaliteli filmlere ve TV şovlarına yatırım yapmaya devam ediyoruz,” şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak bu açıklama, platforma yönelik eleştirilerin dinmesine yetmedi. Kullanıcılar sosyal medya üzerinden, bu filmlerin yeniden yayımlanması için imza kampanyası başlattı ve Netflix’in sansür uygulamalarını kınadı. Daha önce benzer bir durum, platformda yayınlanan “Famagusta” dizisinde de yaşanmıştı. Bu dizide Türk askerinin işgalci olarak gösterilmesi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yoğun eleştiriler almıştı.