Netflix Tudum Etkinliği’nde Program Tanıttı

Netflix, Los Angeles’ta düzenlenen Tudum Global Fan Etkinliği’nde yeni programlarını sundu. Etkinlikte dikkat çeken projeler arasında Squid Game’in üçüncü sezon fragmanı, Wednesday S2’nin ilk altı dakikası, Guillermo del Toro’nun Frankenstein uyarlaması, Stranger Things’in final sezonu ve yeni Knives Out filmi Wake Up Dead Man yer aldı.

SQUID GAME 3. SEZONUNDA NELER OLACAK?

Squid Game 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Oyuncu 456, oyunu kazandığın üstünden üç yıl geçtikten sonra oyunun arkasındaki kişileri bulmaya ve tehlikeli oyunlara bir son vermek için kararlıdır. Kazandığı serveti bu amaca yönelik harcayan Gi-hun, araştırmalarına akla gelen ilk yerden başlar ve metroda ddakji oynayan takım elbiseli adamın izini sürer. Ancak çabaları nihayet sonuç verdiğinde, oyunu sona erdirmeye giden yolun beklediğinden daha ölümcül olduğu anlaşılır. Oyunu bitirmek için yeniden oyuna katılması gerektiği ortaya çıkar.

MERAKLA BEKLENEN TARİH

2021’de yayınlanan 1. sezonuyla küresel anlamda büyük bir ilgi gören Güney Kore yapımı Squid Game, beklenen final sezonuyla 27 Haziran’da izleyici karşısına çıkacak.