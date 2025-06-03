Neveşehir’deki Kaza Sonucu İki Ölüm

OTOMOBİL VE TIR ÇARPIŞMASI FELAKETİ

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bir otomobil ile tırın çarpışması sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi. Hacıbektaş-Kırşehir kara yolunda seyir eden H.P. yönetimindeki 42 DID 10 plakalı süt yüklü tır, karşı yönden gelen F. Ç. idaresindeki 38 HM 341 plakalı otomobil ile çarpıştı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, 76 yaşındaki otomobil sürücüsü F. Ç. ile otomobilde bulunan 70 yaşındaki R. T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER HASTANEYE KALDIRILDI

Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Hacıbektaş İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.