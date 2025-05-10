Nevra Yıldırım, Oğlunun Eğitimine Destek Verdi

NEVRA YILDIRIM’IN OĞLUNA VERDİĞİ DESTEK

İzmir’de yaşayan Nevra Yıldırım, 39 yaşındaki görme engelli oğlu Önder Savaş Yıldırım’ın eğitimini tamamlayıp işe yerleşmesine kadar ona destek olmaktan vazgeçmedi. Ebe olan Nevra Yıldırım ile sınıf öğretmeni Ekrem Yıldırım’ın 1986’da dünyaya gelen oğulları, 2 aylıkken görme sıkıntısı yaşamaya başladı. Kendisinin göz sinirlerinin gelişmediğini öğrenen çift, 1990’da daha iyi bir eğitim için tayin isteyerek Samsun’dan İzmir’e taşındı. Braille alfabesini öğrenen anne, oğlunun eğitimine katkı sağlamak amacıyla erken emekli oldu.

EĞİTİM HAYATINDAKİ BAŞARILAR

Lise sonrası Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü’nü kazanan Önder Savaş, mezuniyetinin ardından EKPSS’ye hazırlanarak 6 yıl önce Ege Üniversitesi’nde santral memuru olarak göreve başladı. Daha sonra iş hayatında da oğluna destek olan anne, neredeyse gününün tamamını oğlunun iş yerinde geçiriyor. Sabah kahvaltısını birlikte yaparak yola çıkan anne ve oğul, her gün Bornova’daki iş yerine kadar gitmekte. Anne, çoğu zaman üniversitenin bahçesinde zaman geçirirken akşam evlerine birlikte dönüyor.

NEVRA YILDIRIM’IN ANNE OLARAK DÜŞÜNCELERİ

AA muhabirine konuşan Nevra Yıldırım, oğlunun gözlerinin görmeyeceğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü, bu durumu başlangıçta kabullenemediğini fakat sonrasında yaşamını tamamen ona adama kararı aldığını söyledi. Oğlunun eğitim hayatını desteklemek amacıyla elinden geleni yaptığını dile getiren anne, “Oğlumun okumasını istedim, cahil olmaması ve ileride kimseye muhtaç olmadan kendi hayatına devam etmesi için gayret gösterdim.” ifadelerini kullandı. Oğluna karşı hem anne, hem abla, hem arkadaş ve hem de can yoldaşı olduğunu vurgulayan Yıldırım, en yakın arkadaşığı bir zaman diliminden bahsetti ve “Ben oğlumun elini asla bırakmam.” şeklinde konuştu.

ÖNDER SAVAŞ YILDIRIM’IN ANNEYE YAKINLIĞI

Önder Savaş Yıldırım, eğitim hayatında annesinin desteklemesinin ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Annesinin “Benim oğlum okuyacak.” sözlerinin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade eden Yıldırım, “O, benim her şeyim, iyi ki var. Onu çok seviyorum.” diye belirtti. Annemin bana olan katkılarının eğitim ve yaşamımda büyük bir etkisi olduğunu vurgulayan Önder Savaş, “Engelli anneleri, evlatlarına sahip çıksınlar. Annem bu kadar destek olmasaydı bu hale gelemezdim.” dedi.