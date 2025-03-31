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Nevriye Altay’ın Ters Lalelere Özeni

90 YAŞINDAKİ NEVRİYE ALTAY’IN TERS LALE AŞKI

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Nevriye Altay, 8 yıl önce kaybettiği eşinin anısını yaşatmak için özel bir çiçeğe özen gösteriyor. Eşinin kendisine hediye ettiği “ters lale”leri, her yıl sadece 20 gün boyunca çiçek açan bu nadir bitkilere göz gibi bakıyor. Altay, bu laleleri büyük bir sevgiyle besleyip koruyarak eşinin hatırasını sürdürüyor.

TERSLALENİN ÖNEMİ

Altay için bu ters laleler, eşinden kalan en değerli hatıralardan biri haline geldi. Yılda kısa bir süre için var olan bu çiçekler, Altay’ın hayatındaki duygusal bağı temsil ediyor. Bu nedenle, her yıl olduğu gibi bu yıl da lalelere olan ilgisini ve bakımını sürdürüyor.

ANILARLA YAŞAMAK

Nevriye Altay, eşinin hatırasını yaşatan bu laleleri koruyarak, geçmişteki güzellikleri hatırlıyor. Bu çiçekler sayesinde, sevdiklerinin anılarını yaşatmanın ne kadar kıymetli olduğunu vurguluyor. Çüngüş’teki bu sevgi dolu öykü, doğanın güzellikleriyle birleştirilmiş bir aşk hikayesini gözler önüne seriyor.

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