Nevruz Bayramı MSKÜ’de Coşkuyla Kutlandı

NEVRUZ BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

Her yıl Mart ayında baharın gelişini simgeleyen ve Türk kültüründe büyük bir öneme sahip Nevruz Bayramı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde coşku dolu etkinliklerle kutlandı. Birlik, kardeşlik, bereket ve baharın simgesi olarak kabul edilen bu özel gün, üniversitede çeşitli etkinliklerle kutlandı.

ETKİNLİKLER GENİŞ KATILIMLA DÜZENLENDİ

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyat Bölümü tarafından organize edilen Nevruz Şenliği’ne Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Şenlik, Edebiyat Fakültesi Şehit Yaşar Özlem Amfisi’nde Prof. Dr. Ekrem Ayan’ın “Türk Dünyasında Nevruz Kutlamaları” başlıklı konferansıyla start aldı.

NEVRUZUN TARİHİ ÜZERİNE BİLGİLER VERİLDİ

Prof. Dr. Ayan, Nevruzun tabiat ve hayvancılıkla iç içe olan toplumlar açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı ve bayramın tarihi sürecini katılımcılara detaylı bir şekilde aktardı. Uluslararası öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, müzik gösterileri ve milli dans performansları büyük beğeni topladı.

REKTÖRDEN TEŞEKKÜR VE İYİ DİLEKLER

Programda bir konuşma yapan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Nevruz Bayramı’nın kutlu olmasını dileyerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.