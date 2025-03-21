Nevruz Kutlamaları Köşk İlçe Stadyumu’nda Yapıldı

NEVRUZ KUTLAMALARI KÖŞK İLÇESİNDE YAPILDI

Köşk Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “21 Mart Nevruz Bayramı” etkinliği Köşk İlçe Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Akan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Köşk İlçe Tarım Müdürü Veysel Ali Ünal ve çok sayıda muhtar, vatandaş ile öğrenci katıldı. Baharın temsili olan “Nevruz Bayramı” kutlaması Gamze Parlak’ın sunumuyla başladı. İlk olarak saygı duruşu yapıldı, ardından İstiklal Marşı okundu.

HALK OYUNLARI VE YARIŞMALAR DÜZENLENDİ

Etkinlik, Köşk Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin performansıyla sürdü. Daha sonra öğrenciler arasında 100 metre atletizm, çuval, halat ve yumurta yarışmaları gerçekleşti. Yarışmalarda başarılı olan öğrencilere, Köşk Kaymakamı Polat tarafından madalyaları takdim edildi. Madalya törünün ardından Nevruz Ateşi yakıldı. Protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler yakılan ateşin üzerinden atlayarak bereket ve sağlık dileğinde bulundu.

Programın sonunda ilçe protokolü ve tüm katılımcılar sahaya inerek müzik eşliğinde halay çekti. Etkinlik, 21 Mart “Dünya Ormancılık Günü” ve “Orman Haftası” kapsamında İlçe stadyum bahçesine fidan dikimi ile sona erdi.