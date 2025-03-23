Nevruz Mitinginde Yasadışı Slogana Yasal İşlem

YENİKAPI MEYDANI’NDAKİ NEVRUZ MİTİNGİNE DİKKAT

İstanbul Valiliği, Yenikapı Meydanı’nda gerçekleştirilen Nevruz mitingine dair yazılı bir bildiri yayımladı. Yapılan açıklamada, miting sırasında yaşanan olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Valilik, miting esnasında yasadışı slogan atan ve pankart açan toplam 28 kişi hakkında yasal süreç başlattığını belirtirken; düzenleme komitesi üyeleri hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

ETKİNLİK İZNİ VE KURALLAR

Açıklamaya göre, “Düzenleme Komitesi tarafından 05.03.2025 tarihinde Valiliğimize yapılan başvuruyla 23.03.2025 tarihinde Yenikapı Etkinlik Alanında Nevruz kutlaması düzenlenmesi için izin talebinde bulunmuştur.” İlgili birimler tarafından yapılan incelemeler neticesinde; etkinlik alanında bulunduğu süre boyunca, ilgili mevzuata uyulması, stant ve çadır kurulması ile dergi ve yayın sergisi açılmaması şartıyla gerekli izin verilmiştir.

23.03.2025 Pazar günü gerçekleştirilen etkinlikte suç içerikli görsellerin yayımlandığı, yasadışı sloganların atıldığı, afiş ve pankart açıldığı tespit edilmiştir. “Yapılan uyarılara rağmen, düzenleme komitesi tarafından sorumluluğu altındaki gerekli tedbirler alınmamıştır.” Güvenlik güçleri ise yasadışı slogan atan ve pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Ayrıca, “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ederek etkinlik alanında yasadışı faaliyetlerde bulunan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.” şeklinde belirtilmiştir.