Nevruz Resmi Tatil Olacak!

NEVRUZ GÜNÜ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda verdiği müjde, AK Parti tarafından hayata geçiriliyor. Erdoğan’ın, Nevruz’un resmi bayram olarak ilan edilmesi yönündeki önerisi sonrası parti, bayram tatilinin ardından çalışmalara başlamaya hazırlanıyor.

RAMAZAN BAYRAMI SONRASI HIZLANACAK

AK Parti kaynaklarına göre, Nevruz’un resmi bayram statüsü kazanması için çalışmalar, Ramazan Bayramı tatilinin hemen ardından başlayacak. Hâlihazırda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan’da resmi tatil olarak kutlanan Nevruz Bayramı, bu adımla Türk Dünyası’nın ortak bayramı haline getirilmesi amaçlanıyor.

KÜRSAD ZORLU PROJEYİ ÖNCÜLÜK EDECEK

Projeye, İYİ Parti’den AK Parti’ye transfer olan ve Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu liderlik edecek. Zorlu’nun, Türk Dünyası ile ilişkilerdeki deneyimiyle bu süreci koordine etmesi bekleniyor.

ERDOĞAN’DAN TARİHİ ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda, “21 Mart Nevruz Bayramı’nı resmi bayram ilan edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak bu konuda gerekli adımları atacağız” demişti. Bu açıklama, Türk Dünyası’nda birlik ve beraberlik mesajı olarak büyük yankı bulmuştu.