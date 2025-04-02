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Nevruz Resmi Tatil Oluyor Mu?

NEVRUZ’UN ANLAM VE ÖNEMİ

Nevruz, her yıl 21 Mart’ta doğanın uyanışı ve baharın gelişi olarak kutlanıyor. Özellikle Türk dünyası ve Orta Asya coğrafyasında önemli bir yere sahip olan bu gün, daha önce Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilmemişti. Ancak son gelişmeler, bu durumun değişebileceğini gösteriyor.

RESMİ TATİL İLAN EDİLMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, Nevruz’un resmi bayram olarak ilan edilmesinin planlandığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından AK Parti, harekete geçerek yasal düzenleme çalışmaları başlatmayı hedefliyor. Buna göre, Ramazan Bayramı’nın ardından Nevruz’un resmi tatil olması yönünde bir kanun teklifi Meclis’e sunulacak. Eğer bu düzenleme gerçekleşirse, kamu kurumları, özel sektör ve okullar 21 Mart’ta resmi izinli sayılacak.

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