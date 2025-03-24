Nevruz Söyleşisi Çevrim İçi Olarak Gerçekleşti

ETKİNLİK ÇEVRİM İÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından gerçekleştirilen Barış ve Kardeşlik Nevruz söyleşisi, yoğun katılımla çevrim içi ortamda yapılıyor. Etkinlikte Navoi İnovasyon Üniversitesi öğrencileri, üniversiteleri hakkında dört farklı dilde sunum gerçekleştiriyor.

NEVRUZ GELENEKLERİNE ÖZEL PROGRAM

Etkinliğin ilerleyen bölümlerinde Nevruz’un Özbekistan’daki gelenekleri ve ritüellerine dair özel bir program izleniyor. Bu kapsamda, Nevruz’un tarihi ile kültürel önemi hakkında anlatımlar yanında folklorik sahneler ve geleneksel unsurlar da etkinliğe renk katıyor. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, Eskişehir’in parklarını, müzelerini ve üniversitelerini tanıtarak şehrin kültürel zenginliğini paylaşıyor.

SANATSAL DOKUNUŞLAR VE DOSTLUK VURGUSU

Öğrencilerin kendi çaldıkları enstrümanlarla hareketli Rusça ve Türkçe şarkıları seslendirmesi ve Rusça şiirler okumaları, etkinliğe sanatsal bir dokunuş katıyor. Şiir, müzik ve samimi sohbetlerle dolu bu etkinlik, iki ülkenin gençleri arasındaki dostluk ve kültürel alışverişin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Söyleşi, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Özbekistan Navoi İnovasyon Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.