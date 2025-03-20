Nevruz’un Getirdiği Birlik ve Barış Enerjisi

NEVRUZ’UN BİRLİK VE KARDESLİK RUHU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Nevruz’un getirdiği birlik ve barış enerjisiyle, “inananların kardeşliğini esas alan bir medeniyetin mensupları olarak tüm gönülleri ihya edecek, Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz” açıklamasında bulundu. Ahmet Aydın, baharın başlangıcıyla birlikte Nevruz’un kardeşlik, birlik ve yenilenme ruhunu kuşanarak, “Terörsüz Türkiye” hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve milletin azmiyle ilerlediklerini dile getirdi.

TERÖRİZME KARŞI KARARLI ADIMLAR

Aydın, terörün sona ermesi için atılan kararlı adımlara dikkat çekerek, halkın huzur ve güvenliği için her türlü fedakarlıktan kaçınılmadığını vurguladı. “Osmanlı’nın dağılması, ümmet bilincinin zayıflamasına yol açarken emperyalist müdahaleler ile aramıza nifak tohumları ekildi” diyen Aydın, geçmişte bir huzur bölgesi olan coğrafyada ciddi maddi ve manevi bedeller ödendiğini belirtti. Günümüzde, güç dengelerinin değiştiği çok kutuplu bir dünyada, tarihi bağları hatırlayarak büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme fırsatının doğduğunu ifade etti.

BİRLİK VE KARDESLİK ÖZLEMİ

Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Bu mücadelede kararlılıkla yol almak, Türkiye’nin güvenliği ve geleceği için bir zorunluluktur” sözüne de atıfta bulunarak, iç barışın sağlanması için birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi, “Terörsüz bir Türkiye’ye el birliği ve gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız” şeklinde konuştu.

KÜLTÜREL MİRAS VE BİRLİK

Aydın, Nevruz’un ortak kültürel mirasın önemli bir parçası olduğuna vurgu yaparak, “Tarih boyunca, bu topraklarda tüm farklılıklarıyla bir arada yaşayan milletimiz, tıpkı nevruzla birlikte kenetlendiği gibi, huzur ve barış için de omuz omuza vermelidir” dedi. Türkler, Kürtler, Araplar ve bölgede yaşayan halkların tarihsel olarak aynı gök kubbenin altında kardeşçe yaşamış olduklarını belirtti. Nevruz’un umut ve dirilişin simgesi olduğunu vurgulayarak, “Kardeşliğimizi güçlendirdikçe, kurulan tuzakları boşa çıkarır ve geleceğimizi sağlam temellere oturtabiliriz” açıklamasında bulundu.