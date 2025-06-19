Nevşah Fidan Karamehmet’in Şovu İzmir’de Gerçekleşti

NEVŞAH EFSA NE İZMİR’DE SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Nefes Koçluğu Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Nevşah Fidan Karamehmet’in tek kişilik komedi şovu ‘Nevşah Efsane’ İzmir’de İstinye Art’da sanatseverlerle bir araya geldi. Performansında kendi hayatından ilham alarak, 50 yıllık yolculuğunun olağanüstü olaylarını herkesin ilişki kurabileceği, güldüren anlara dönüştüren Karamehmet, izleyiciyi yaşam, aşk ve bunlarla birlikte gelen beklenmedik olaylar üzerine düşündürüyor. 90 dakika süren performansta izleyiciler hem gülüyor hem de düşünme fırsatı buluyor.

SAHNENİN GÜCÜ İLE KADINLARI DESTEKLIYOR

Nevşah Efsane ile ilgili açıklamalarda bulunan Karamehmet, “Ana hayat amacım var. O da insanların öncelikle de kadınların yaşamın her alanında ilerleyebildiklerini ve kapasitelerinin en üstüne çıktığını görmek. 25 senedir hayat amacım buydu” dedi. Karamehmet, “İnsanlar beni nefes koçu, Türkiye’deki nefes koçlarının hocası olarak tanıdı” diyerek, nefes koçluğunu kullandığı araçlardan biri olarak değerlendirdiğini belirtiyor. Kadının ve insanın güçlenmesi için uzun yıllardır kitaplar yazdığını, eğitimler verdiğini ve seminerler düzenlediğini açıkladı. Ayrıca, “Aynı amaçla yola çıkarak efsane tiyatro şovunu ortaya çıkardım” dedi.

OLUMLU NEGATİFLİKLER

15 sene önce Londra’da oyunculuk eğitimi aldığını belirten Karamehmet, “Kendimi bildim bileli insanı merak ediyorum” ifadesinde bulunuyor. Aldığı eğitimleri sahne performanslarında kullanmayı hedeflediğine dikkat çeken Karamehmet, “Eğitimlerde anlattığım hikayeleri derleyip kendi hayatımdan bir tiyatro şovuna dönüştürdüm. İletmek istediğim mesajı mizah ve komedi eşliğinde anlatıyorum” dedi.

EŞİMİYLE ŞOVU İZLEDİM

Şovu izlemeye gelen şarkıcı Pınar Aylin, “Bambaşka bir boyut kazandığına eminim. Çok ciddi bir hazırlık yapıldı” dedi. İzleyicilerden Türk Eğitim Vakfı İzmir Şube Başkanı Gülnur Soybayraktar, “Nevşah Fidan’ın çok farklı bir yönüyle karşılaştım, çok etkilendim” şeklinde konuştu. İş insanı Işıl Nişli ise, “Hem eğlendim hem de düşünme fırsatı buldum” dedi.

KADINLARA SU EŞİTLİK VURGUSU

Gösteriyi değerlendiren Psikolog Semra Aydın, “Bir kadının ruhuyla kendisiyle yüzleşmesini ifade ediyordu. Cesurcaydı, kayıtlara geçecek bir performans” diyerek hissettiklerini belirtti. İş insanı Hüsnü Birman, tüm erkeklerin bu gösteriyi izlemesi gerektiğini ifade ederek, “Beklediğimden çok daha fazla etkilendim” dedi.

HERKES İÇİN KEYİFLİ BİR DENEYİM

Gazeteci Gamze Cantürk, “Nevşah Hanım kadınların dönem dönem yaşadığı duyguları çok güzel anlattı” derken, influencer Ayça Aydın da gösteriyi beğendiğini, kadının sosyal konumunu farklı bir perspektiften sunduğunu belirtti.