Nevşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetim Yaptı

Pazar Yerinde Denetim Uygulaması

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar alanında esnafın denetimini gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli ve ekonomik alışveriş yapabilmesi için detaylı bir denetim süreci yürüttü. Ekipler, pazardaki tezgahları kontrol ederek fiyat etiketi, ürünlerin tazeliği, tartılar ve hijyen koşullarını inceledi.

Esnafa Yönelik Uyarılar ve Cezai İşlemler

Standartlar konusunda esnafı uyaran zabıta ekipleri, kural ihlalleri olması durumunda karşılaşabilecekleri cezai işlemler hakkında bilgi aktardı. Açıklamada görüşleri yer alan Belediye Başkanı Rasim Arı, denetimlerin tüketici mağduriyetini önlemek amacıyla süreceğini belirtti ve “Vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmesi ve haksız fiyat artışlarına maruz kalmaması için ekiplerimiz düzenli olarak sahada çalışmalarını yürütüyor.” ifadelerini kullandı. Denetimlerin, halkın huzurlu ve güvenli bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.