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Nevşehir’de 48.669 Öğrenci Karnelerini Aldı

ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİNE GİRDİ

Nevşehir’de toplamda 48 bin 669 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Vali Ali Fidan, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının sona ermesi kapsamında Yunus Emre İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda gerçekleşen karne dağıtım törenine katıldı. Törende öğrencilerin karne sevincine ortak olan Vali Ali Fidan, “Bir eğitim öğretim yılını daha başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Çocuklarımıza, kıymetli öğretmenlerimize ve fedakar velilerimize sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir tatil diliyorum” diye belirtti.

VALİ FİDAN’IN KATILIMI MORAL VERDİ

Nevşehir genelinde binlerce öğrenci karnelerini alarak uzun bir yaz tatiline girmişken, Vali Fidan’ın karne törenine katılması öğrencilere ve velilere büyük bir motivasyon sağladı. Türkiye genelinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle, tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir’de de öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Nevşehir’deki 48 bin 669 öğrenci, eğitim yılını tamamlayarak karnelerini aldı.

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