Nevşehir’de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

KAZADA YARALANANLARIN DURUMU

Nevşehir’de meydana gelen bir trafik kazasında, alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü nedeniyle 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan sürücünün, akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından durdurulduğu ve ehliyetsiz ile alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı belirlendi. Olay, 350 Evler Mahallesi Türbe kavşağında gerçekleşti.

KAZA ANININ DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, 41 ATD 459 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü M.Ç., kavşağa hızlı ve kontrolsüz bir şekilde girdi. Bu esnada ana yolda ilerleyen E.K.’nın kullandığı 50 AAE 412 plakalı motosiklete çarptı. Çarpma etkisiyle motosiklet sürücüsü orta refüje düşerken, otomobil de refüje çıkarak durabildi. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ve yolcusu C.K. da hafif yaralar aldı.

Kazanın ardından yaralılara kaza yerinde ilk yardım müdahalesi yapıldı ve daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayı gören bir tanık, “Motorcu selektör yaparak ve kornaya basarak geldi. Bu araç direk yola fırladı” şeklinde ifade etti. Ayrıca, kaza yapan sürücünün yakınlarından birisi cep telefonu ile görüntülü arama yaparak, “Arabanızın hali bu, bu da çaptığı motor. Hastaneye kaldırmışlar, ben hastaneye gidiyorum” dedi. 41 ATD 459 plakalı araç sürücüsüne toplam 46 bin 721 lira idari para cezası uygulandı. Alkollü olan M.Ç., trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde alkometreyi üflemeyi reddetti. Ehliyetsiz olduğu ve alkollü araç kullandığı için toplamda 63 bin 911 lira ceza kesildi. Aynı gün içinde, sürücüye toplamda 110 bin 632 lira ceza uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.