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Nevşehir’de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KAZASI

Nevşehir’de, alkollü bir sürücü seyir halindeyken önündeki araca çarptıktan sonra bir aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Bu kazada bir kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Emek Mahallesi Üstat Necip Fazıl Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, 50 AAP 859 plakalı Tofaş marka aracın sürücüsü Mustafa S., seyir halinde iken önünde giden Merve G.’nin kullandığı 50 AAU 282 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucu savrulan Tofaş marka otomobil, orta refüje çıkarak bir aydınlatma direğine çarptı. Olayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı.

ALKOL MUAYENESİ SONUCU

Kaza anında sürücülere uygulanan alkol muayenesi sonucu, Tofaş marka aracın sürücüsü Mustafa S.’nin 2.38 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu nedenle sürücünün ehliyetine el konuldu ve otomobili trafikten men edildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı da duyuruldu.

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