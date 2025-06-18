Nevşehir’de Alkollü Sürücü, Kazayı Babasına Yükledi

KAZA VE SUÇLAMALARIN ORTAYA ÇIKMASI

Nevşehir’de, alkollü ve ehliyetsiz olan bir sürücü, trafik kazası gerçekleştirdikten sonra suçu babasına atmaya çalıştı. Ancak olay yerine gelen babanın ifadeleri, gerçeği ortaya çıkardı. Edinilen bilgilere göre kaza, 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde gerçekleşti. 50 DT 650 plakalı aracı kullanan S.T. isimli sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada S.T. hafif yaralanırken, yanında bulunan eşi de kazanın etkisi altında kaldı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak çift, sağlık ekiplerinin tedavi teklifini geri çevirdi. Sağlık ekiplerinin tedavi reddine dair tutanağı imzalamalarını istedikleri S.T., “Ben ilkokul mezunuyum, imza atamam” ifadesini kullandı. S.T., kaza ile ilgili ilk ifadesinde aracı babasının kullandığını iddia etti. Bunun üzerine olay yerine çağrılan baba, birkaç dakika içinde gelerek aracın büyük oğluna ait olduğunu ve kazayı S.T.’nin gerçekleştirdiğini onayladı.

ALKOL VE EHLIYET DURUMU

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından S.T.’nin 1.75 promil alkollü olduğu, ayrıca ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Polis ekipleri, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan S.T.’ye ve aracı kullandıran araç sahibine toplam 46 bin 621 TL para cezası uyguladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.