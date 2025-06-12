Nevşehir’de Alkollü Sürücüye Ceza Kesildi

SÜRÜCÜYE YÜKSEK CEZA UYGULANDI

Nevşehir’de kontrolünü kaybederek refüjden karşı yöne geçen alkollü sürücüye, 12 bin 246 TL ceza verildi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2000 Evler TOKİ Sulusaray Kavşağı’nda meydana gelen kazanın ardından kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede güvenlik kameraları dikkatlice incelendi ve sürücü tespit edildi.

Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, saygısızca araç kullanmaktan 993 TL, kavşağa yaklaşırken hızını azaltmamaktan 993 TL ve dönüş kurallarına uymamaktan 993 TL olmak üzere toplamda 12 bin 246 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 75 ceza puanını geçmesi nedeniyle sürücünün ehliyeti süresiz olarak iptal edildi. Sürücüye aynı zamanda ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan adli işlem yapıldı.

KAZA ANINI GÖSTEREN GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, virajı alamayan sürücünün otomobiliyle refüje çıktığı ve daha sonra karşı yola geçtiği net bir şekilde görüldü. Ayrıca, iş yeri önünde oturan iki kişinin üzerlerine gelen otomobilden kaçtıkları da bu görüntülerde görünmekte.