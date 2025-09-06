Haberler

Nevşehir’de Araç Çarpışması: 14 Yaralı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4’ü çocuk toplam 14 kişi yaralanıyor. Kazanın Çardak-Uçhisar kara yolunda, İ.İ. yönetimindeki 33 ADG 071 plakalı otomobil ile N.M.Ö. idaresindeki 06 DDP 418 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi ile olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Kazada, iki araç içinde yer alan 4 çocuk ile birlikte 14 kişi yaralanıyor. Yaralılar, hastanelere ambulanslarla taşınıyor. İ.İ’nin, yakınlarıyla birlikte Kapadokya bölgesini gezmek amacıyla Mersin’den geldiği öğreniliyor.

Arda Turan Ve Aslıhan Doğan Mutlu

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Nişantaşı'nda şık görünümüyle dikkat çekti. Parmaklarındaki gösterişli yüzük, sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Afyonkarahisar’da Ameliyatla Sağlıklarına Kavuştu

Afyonkarahisar'da iki genç, doğuştan gelen göğüs içe çöküklüğü sorunu nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası nefes darlığı ve kalp sıkışması sorunları sona erdi.

