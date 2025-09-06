Nevşehir’de Araç Çarpışması: 14 Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4’ü çocuk toplam 14 kişi yaralanıyor. Kazanın Çardak-Uçhisar kara yolunda, İ.İ. yönetimindeki 33 ADG 071 plakalı otomobil ile N.M.Ö. idaresindeki 06 DDP 418 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

YARDIM GÖNDERİYOR

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi ile olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Kazada, iki araç içinde yer alan 4 çocuk ile birlikte 14 kişi yaralanıyor. Yaralılar, hastanelere ambulanslarla taşınıyor. İ.İ’nin, yakınlarıyla birlikte Kapadokya bölgesini gezmek amacıyla Mersin’den geldiği öğreniliyor.