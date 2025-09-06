Nevşehir’de Araç Çarpışmasında 14 Yaralı

NEVŞEHİR’DE KAZA GERÇEKLEŞTİ

Nevşehir’de bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında toplamda 14 kişi yaralanıyor. Kaza, sabah saat 08.00 civarında merkeze bağlı Çardak köyü Kalacık mevkiinde gerçekleşti. İslim İ. (26) yönetimindeki 33 ADG 071 plakalı otomobil ile Necip M.Ö. (28) idaresindeki 06 DDP 418 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

KAZADA YARALILAR VAR

Kaza sonrasında araçlarda bulunan 14 kişi yaralanıyor. Çevreden gelen ihbarlar doğrultusunda sağlık ve jandarma ekipleri hemen kaza yerine yönlendiriliyor. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere nakledilip tedavi altına alınıyor. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılıyor.