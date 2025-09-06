Nevşehir’de Araç Çarpışmasında 14 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Nevşehir’de hafif ticari bir araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 14 kişi yaralandı. Aldığı bilgiler doğrultusunda; Nevşehir Çardak Yolu Cezaevi Mevkii’nde gerçekleşen kazada, N.M.Ö. yönetimindeki 06 DDP 418 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, İ.İ. kontrolündeki 33 ADG 071 plakalı BMW marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU

Kazanın ardından her iki araçta bulunan 14 kişi yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızlıca sevk edildi. Yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kaza ile ilgili incelemelerde bulundu. Kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

GEZİ AMACINDA GELDİLER

Diğer yandan, 33 plakalı aracın içinde bulunan kişilerin Mersin’den Kapadokya Bölgesini gezmek için geldikleri bilgisi edinildi. Kazanın ardından ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı.