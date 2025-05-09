Nevşehir’de Araç Kontrolü Kaybedildi

OTOMOBİL KAZASI NEVŞEHİR’DE MEYDANA GELDİ

Nevşehir’de yaşanan bir kaza sonucunda kontrolden çıkan bir otomobil, önündeki araca çarptıktan sonra su kanalında bulunan köprüye saplandı. Kazada iki kişinin yaralandığı belirlendi. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ HIZLA SEYREDİYORDU

Edinilen bilgilere göre, içki içtiği öne sürülen Y.T. tarafından idare edilen 50 ABN 532 plakalı otomobil, aşırı hızla seyrederken önünde bulunan F.T.’nin kullandığı 50 ADM 789 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 50 ABN 532 plakalı otomobil, refüjdeki sulama kanalına düşüp köprü altına saplandı. Çarpmanın akabinde 50 ADM 789 plakalı otomobil de savrularak yol kenarında park halinde bulunan 34 MVS 760 plakalı araca çarptı.

KAZA YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bir diğer park halindeki 34 MVS 760 plakalı otomobil de 50 NV 780 plakalı araca çarptı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü Y.T. ve yanında bulunan bir yolcu, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.