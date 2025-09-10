Nevşehir’de araçlar alev aldı

KAZA SONRASI ALEVLER YÜKSELDİ

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı. Olayda 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 50 AY 198 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 50 ACP 765 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobiller bir anda alevlenerek yanmaya başladı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, ancak her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Yaralı sürücüler, ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.