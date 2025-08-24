Haberler

Nevşehir’de Araçlar Çarpıştı, Üç Yaralı

KAZA SONUCU YARALANANLAR VAR

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve bu kazada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre Avanos – Gülşehir kara yolunda 06 CFM 960 plakalı araç ile 41 BAS 270 plakalı lüks otomobil çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Güvenlik önlemleri alan ekipler, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kazanın ardından otomobillerde büyük çapta hasar meydana geldi ve incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

