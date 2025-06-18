Nevşehir’de Araçta Silah Bulundu

NEVŞEHİR’DE SİLAHLA YAKALANDI

Nevşehir’de bir araçta ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca ve 59 fişek bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, Güzelyurt Mahallesi’nde yaptıkları uygulama esnasında bir aracı durdurdu.

SÜRENCÜDE ŞÜPHE UYANDIRDI

Araç sürücüsü B.T’nin davranışlarından şüphelenen ekipler, gerçekleştirdikleri aramada ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca ve 59 fişek ele geçirdi. Araç sürücüsü hakkında “6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun”a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.