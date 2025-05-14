Nevşehir’de Balkonundan Düşen Kadın Öldü

NEVŞEHİR’DE KADIN BALKONDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir’de, bir apartman dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren kadınla ilgili olay meydana geldi. 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı’ndaki apartmanın 4. katında oturan 35 yaşındaki İpek Ö., balkondan düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ancak sağlık görevlileri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle çevreledi.

CESEDİ OTOPSİ İÇİN MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Savcının olay yerinde gerçekleştirdiği incelemenin ardından İpek Ö.’nün cesedi otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlayacak.