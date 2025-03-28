RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI VAKTİ

Mübarek Ramazan Bayramının ilk günü, bayram namazı eda edilecek. Bayram namazı saatleri illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, Nevşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 30 Mart 2025 Pazar günü, Ramazan Bayramının 1. günü olarak kutlanacak. Diyanet’in açıklamasına göre, Nevşehir’de bayram namazı saat 06:59’da gerçekleştirilecek.

BAYRAM NAMAZI HAKKINDA BİLGİLER

Bayram namazı, Hanefî mezhebine göre, Pazar namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikî mezheplerine göre müekked sünnet, Hanbelî mezhebine göre ise farz-ı kifâyet olarak kabul ediliyor. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler’e göre, hutbe hariç Pazar namazının sıhhat şartlarıyla aynıdır. Bayram namazı iki rekattan oluşuyor ve şu şekilde kılınıyor:

1. Rekat: Niyet edildikten sonra tekbir alınarak eller bağlanıyor. “Sübhaneke duası” okuduktan sonra yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınıyor ve eller yanlara salınıyor. Tekbir alınıyor ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanıyor. İmam, “Euzü besmele” çekerek açıktan “Fatiha suresi” ve “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek kadar Kur’an-ı Kerim” okuyor. Cemaat bu esnada imamı dinliyor. Rüku ve secde yapılarak 2. rekata geçiliyor.

2. Rekat: İmam gizlice “Besmele” çekiyor, açıktan “Fatiha suresi” ve “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek kadar Kur’an-ı Kerim” okuyor. Cemaat sessizce imamı dinliyor. Tekrar, iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınıyor ve eller yanlara bırakılıyor. Tekbir alınıyor, eller yanlara salınıyor, ve son kez 4. tekbir alınıyor. Bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmıyor ve rükuya gidiliyor. Rüku ve secdenin ardından oturuluyor, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunarak önce sağ tarafa, sonra sola selam verilerek namaz tamamlanıyor.

İMAM HATİP VE CEMAATİN ROLÜ

Müezzinin refakatinde cemaat 3 defa tekbir (teşrik) getiriyor ve ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlıyor. Yılda iki kez kılınan bayram namazı öncesinde din görevlileri, namazın nasıl kılınacağı ve nasıl niyet edileceği hakkında bilgi veriyor. Bayramın birinci günü sabah namazının ardından, güneş doğduktan sonra bayram namazı kılınıyor. Ayrıca, bayram namazı toplamda 2 rekattan oluşuyor ve müezzin kayyım, cemaati bayram namazına nasıl niyet edileceği konusunda bilgilendiriyor. Niyet edilirken hangi bayramın namazı olduğu belirtiliyor: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.”