Nevşehir’de Camiide Bir Kişi Ölü Bulundu

ÖLÜ BULUNAN KİŞİ CAMİDEKİ DURUMDA TESPİT EDİLDİ

Nevşehir’de bir birey, camide ölü şekilde bulundu. Olay, Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük beldesinin Merkez Camii’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, ikindi namazı için camiye gelen imam ve cemaat, imam odasında yerde yatan bir kişiyi fark etti.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İmamın durumu bildirmesi üzerine camiye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yapılan muayenede yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Camide yapılan detaylı incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin 54 yaşındaki İhsan Yavuz olduğu saptandı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Yavuz’un cesedi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla hastane morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.