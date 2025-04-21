Nevşehir’de Çiftçilere Fasulye Tohumu Dağıtıldı

NEVŞEHİR’DE TOHUM DAĞITIMI ETKİNLİĞİ

Nevşehir’deki çiftçilere, coğrafi işaret tescilli Derinkuyu Kuru Fasulyesi tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, önemli açıklamalar yapıldı. Nevşehir Valisi Ali Fidan, tohum dağıtım töreninde, kentin tarımda ve turizmde öncü bir konumda olduğunu vurguladı. Üreticilere destek olmak amacıyla çalışmalara devam edeceklerini belirtirken, geliştirilen projelerin, il genelinde tarımsal üretim ve verimliliği artırma hedefi taşıdığını ifade etti.

PROJELERİN ETKİLERİ VE BEKLENTİLER

Fidan, bu yıl içinde toplamda 152 bin 555 kilogram tohum dağıtıldığını ve 112 bin adet domates ile biber fidesi verildiğini aktardı. “Bu tohum ve fidelerin üreticilerin elinde bereketli olmasını diliyorum. Geçtiğimiz günlerde yaşanan don olayından olumsuz etkilenen bütün çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dağıtımı yapılan tohum ve fidelerin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Veyis Yurtkulu da TAKEP projesinin verimli sonuçlar doğurduğunu belirtti. Yurtkulu, “2021-2024 yıllarında 410 bin üreticimize 1,4 milyar lira kamu kaynağı tahsis edip, 1650 projeye kaynak sağlayarak yaklaşık 7 milyon dekar alanda ekim gerçekleştirmiş olduk.” şeklinde konuştu.

ÜRÜN REKORLARI VE DAĞITIM DETAYLARI

2023 yılında iklim koşullarının iyi olduğunu ve devlet katkısıyla 138 milyon ton bitkisel üretim yapıldığını dile getirdi. 2024 yılında ise 137 milyon ton bitki üretimi gerçekleştirilmiş durumda. TÜİK verilerine göre, 2004-2024 yıllarında Nevşehir’deki kuru fasulye üretiminin 1000 tondan 40 bin tona çıktığına dikkat çekildi. Törenin sonunda Vali Fidan, çiftçilere temsili paketlerle kuru fasulye tohumu takdim etti. Proje çerçevesinde, Nevşehir’deki 170 çiftçiye toplamda 49 bin 800 kilogram fasulye tohumu dağıtılacak.