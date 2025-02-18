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Nevşehir’de Devrilen Araç: 3 Yaralı

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KAZANIN YERİ VE NEDENİ

Kaza, Avanos ilçesindeki Devebağırtan mevkisinde meydana geliyor. Mustafa C. yönetimindeki 06 YAN 39 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devriliyor.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Bu kazada sürücü Mustafa C. ile araçta bulunan Arslan E. ve Kadir D. yaralanıyor. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve Avanos Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendiriliyor.

YARALILARIN HASTANEYE KALDIRILMASI

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılıyor.

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