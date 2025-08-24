Nevşehir’de Düğün Kavgası Yaşandı

DÜĞÜN KONVOYUNDA KAVGA

Nevşehir’de düğün konvoyundaki sürücüler ile diğer sürücüler arasında yol verme konusunda bir gerginlik yaşandı. Olay, akşam saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Çat-Nar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyundaki sürücüler ile diğer sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

TARAFLAR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Kavga sırasında karışan kişiler, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı. Taraflar, daha sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmayı tercih etti. Yaşanan kargaşa nedeniyle trafik bir süreliğine aksadı. Kavganın ardından tarafların olay yerinden ayrılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Tüm bu olaylar, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.