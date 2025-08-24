Haberler

Nevşehir’de Düğün Kavgası Yaşandı

DÜĞÜN KONVOYUNDA KAVGA

Nevşehir’de düğün konvoyundaki sürücüler ile diğer sürücüler arasında yol verme konusunda bir gerginlik yaşandı. Olay, akşam saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Çat-Nar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyundaki sürücüler ile diğer sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

TARAFLAR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Kavga sırasında karışan kişiler, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı. Taraflar, daha sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmayı tercih etti. Yaşanan kargaşa nedeniyle trafik bir süreliğine aksadı. Kavganın ardından tarafların olay yerinden ayrılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Tüm bu olaylar, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Okan Buruk, Transfer Üzerine Açıklama Yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor karşılaşmasının ardından transfer döneminde oyuncu satmayı planlamadıklarını belirtti. Ayrıca genç yetenek Barış Alper Yılmaz'a destek verilmesinin önemine dikkat çekti.
Haberler

Aydın’da Otomobil Şarampole Devrildi

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrilerek iki kişi yaşamını yitirirken, bir çocuk yaralandı. Olay yerine acil ekipler gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.