Nevşehir’de Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı

POLİS İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Nevşehir’de, polis ekiplerinin ‘dur’ çağrısına uymayan ehliyetsiz sürücü M.E.Ç., yönetimindeki araçla kaçmaya başladı. Zübeyde Hanım Caddesi’nde yaşanan olayda, M.E.Ç. kontrolündeki 34 EAT 647 plakalı otomobille polisten kaçarken direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

KAZA VE YARALILAR

Sürücü, öncelikle bir alışveriş merkezinin otoparkındaki korkuluklara, ardından da park halindeki otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen kazada, M.E.Ç. ile birlikte araçta bulunan yolcular N.O. ve S.Ş. hafif yaralandı. Halk sağlığı ekiplerinin olay yerine müdahale etmesinin ardından yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

CEZASI UYGULANDI

Olayın ardından yapılan kontrollerde M.E.Ç.’nin ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, sürücüye 37 bin TL para cezası uygulandı. Bu kaza, güvenli sürüş ve trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.