Nevşehir’de Ehliyetsiz Sürücü Kovalamaca Sonrası Yakalandı

POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KOVALAMADA YAKALANDI

Nevşehir’de polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü, uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı. Olay, Güzel Yurt Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde, trafik polisleri bir otomobilden şüphelenerek dur ihtarında bulundu. Ancak 17 yaşındaki N.İ., 50 BG 911 plakalı aracıyla durmadı ve kaçmaya başladı.

KOVALAMACA DAKİKALARCA DEVAM ETTİ

Yakalanacağını anlayan sürücü, ara sokaklara yönelerek izini kaybettirmek istedi. Ancak polisin dakikalarca süren takibinin sonunda araç durduruldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sürücünün kontrolü yapıldığında ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Durdurulan N.İ., kendisini görüntüleyen gazeteciye tepki göstererek, “Ağabey biraz daha video çekmeye devam edecek misin?” şeklinde sözler sarf etti ve gazeteciyi polis ekiplerine şikayet etti.

CEZALAR BENİ YILDRMAZ

Şikayetinin ardından herhangi bir sonuç alamayan N.İ., bu sefer kendi telefonunu çıkararak, “Tamam o zaman ben de çekeyim” diyerek olan biteni kaydetmeye başladı. Alkol muayenesi sonrasında gazeteciye “Ehliyetim yoktu, çok korktum. Başka sormak istediğin soru var mı?” diye konuştu. Sürücüye 41 bin lira ceza yazıldığını öğrenince, “Ne ne ne! Hani 18 bin lira yazacaktınız?” diyerek tepkisini gösterdi. Ceza tutanaklarını imzalayan genç sürücü, gazeteciye zafer işareti yaparak poz verdi.